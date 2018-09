PHILADELPHIE — Carson Wentz a couronné sa première montée en neuf mois avec une passe de touché, dimanche, aidant les Eagles de Philadelphie à l’emporter 20-16 face aux Colts d’Indianapolis.

Le jeu clé a été la course de touché de quatre verges de Wendell Smallwood avec 3:02 au cadran, au dernier quart. Cela a porté le score au compte final.

Smallwood et Corey Clement ont tous deux fourni 56 verges au sol.

Wentz a cumulé 255 verges de passes. Il a rejoint Dallas Goedert sur 13 passes pour un touché, au premier quart, mais il a aussi commis une interception.

Goedert et Zach Ertz ont contribué 73 verges grâce à des attrapés.

C’est une victoire qui pourrait relancer les Eagles (2-1), après que les champions du Super Bowl aient subi une défaite à Tampa.

Les Colts (1-2) n’ont pas capitalisé après deux revirements en deuxième demie.

Andrew Luck et l’attaque ont eu deux occasions dans la dernière minute et demie. Derek Barnett a mis fin aux premiers efforts avec un sac et plus tard, une passe désespérée de Jacoby Brissett est restée incomplète. Barnett a terminé le match avec un sac et demi. Son rival Darius Leonard en a récolté deux.

Luck a totalisé 164 verges à l’aide de passes, dont une connexion de cinq verges à Ryan Grant, pour un touché.

Adam Vinatieri, des Colts, a égalé Morten Andersen au sommet de sa profession avec 565 placements, suite à des réussites de 35, 31 et 28 verges.