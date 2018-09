ATLANTA — C’est un retour triomphant que même Tiger Woods n’avait pas vu venir il y a un an

Woods a mis la touche finale parfaite à sa saison retour en offrant une performance digne de ses belles années et il a remporté le Championnat du circuit de la PGA, dimanche.

Woods s’était donné une priorité de cinq coups au sommet du tournoi et il a levé les bras en l’air lorsqu’il a réussi une normale au 18e trou, remettant une carte de 71 (plus-1). Grâce à un pointage cumulatif de moins-11, il a devancé Billy Horschel (66) par deux coups pour signer une 80e victoire sur le circuit de la PGA et une première en plus de cinq ans.

«C’était une bataille sur le terrain, a affirmé Woods. J’ai aimé chaque seconde de celle-ci.»

La marche de Woods en direction du 18e vert ressemblait à une consécration. Son deuxième coup sur cette normale-5 avait atterri dans la fosse de sable à l’avant du vert. Une foule massive marchait derrière lui et à ses côtés, un peu comme les amateurs de golf l’avaient vu à l’Omnium Western, en 1997, dans les premiers moments de son ascension vers le sommet.

Il y a un an, Woods attendait toujours que son dos guérisse et il ne savait pas s’il allait jouer au golf à nouveau. Il a partagé ses expériences, au cours desquelles il ne pouvait pas quitter le sofa afin d’aller regarder ses enfants jouer au soccer. Encore moins de s’élancer.

Woods a redonné vie à sa légende il y a quatre jours, sur le parcours d’East Lake, et les joueurs qui se sont partagé le rôle de numéro un au monde pendant son absence ont senti sa présence. Rory McIlroy, qui faisait partie du même groupe que Woods pour la ronde finale, s’est rapidement effondré. Justin Rose a quant à lui connu des ratés au deuxième neuf.

Dustin Johnson a joué 67 pour s’emparer seul du troisième rang, à moins-7. Rose (73), Hideki Matsuyama (65) et Webb Simpson (67) ont conclu l’événement à égalité en quatrième position, à moins-6. McIlroy (74) a glissé à égalité en septième place avec Rickie Fowler (65), Justin Thomas (69) et Xander Schauffele (69).

Il s’agissait du dernier tournoi individuel de la saison sur le circuit de la PGA. La Coupe Ryder s’amorcera le week-end prochain.