MINNEAPOLIS — Josh Allen a eu l’air d’un vétéran à son premier départ à l’étranger dans la NFL et les Bills de Buffalo ont fait mal paraître les Vikings du Minnesota en gagnant 27-6, dimanche.

C’est plutôt le quart des Vikings Kirk Cousins qui a eu l’air d’une recrue, commettant trois revirements. Il a échappé le ballon lors des deux premières séquences à l’attaque de son équipe. Les Bills en ont profité pour marquer 10 points.

Les Vikings (1-1-1) étaient favoris par 16 points et demi avant la rencontre, mais les Bills (1-2) ont pu compter sur le brio d’Allen, qui a été sélectionné au septième rang du dernier repêchage de la NFL. Il a complété 15 de ses 22 passes pour des gains aériens de 196 verges et un touché.

Même si Allen a encaissé trois sacs du quart et il a échappé le ballon trois fois, les Bills ont récupéré l’objet lors de chaque occasion. L’ancien quart des Cowboys de l’Université du Wyoming a aussi inscrit deux majeurs au sol. Allen a réussi un touché en plongeant après une course de 10 verges et il a effectué une faufilade d’une verge pour procurer une avance de 24-0 aux Bills.

Alors que le porteur de ballon Dalvin Cook était à l’écart du jeu et que le match semblait hors de portée, les Vikings n’ont tenté que six courses durant ce duel, le plus bas total de leur histoire. Cousins a été victime de quatre sacs.

Le front défensif des Bills, mené par l’ancien entraîneur-chef des Vikings Leslie Frazier, a complètement dominé le front offensif de ses adversaires. En incluant leur match éliminatoire, l’an dernier, les Bills n’avaient pas récupéré un échappé au cours de leurs huit dernières sorties.

Cousins a vu 40 de ses 55 passes être complétées pour des gains de 296 verges. Il a lancé une passe de touché à Kyle Rudolph.