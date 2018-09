SAINT-JEAN, N.-B. — Josh Lawrence a enregistré un tour du chapeau, marquant le but vainqueur en début de troisième période, et les Sea Dogs de Saint-Jean ont vaincu les Wildcats de Moncton 5-4, dimanche.

Lawrence, un choix de première ronde des Sea Dogs lors du dernier repêchage de la LHJMQ, a terminé son après-midi de travail avec quatre points. Il a réussi un premier tour du chapeau en carrière dans le circuit Courteau.

Lawrence a créé l’égalité en deuxième période en touchant la cible deux fois en 48 secondes. Un peu plus tard dans l’engagement, il s’est fait complice du premier but dans la LHJMQ de Maxim Cajkovic, qui a été le premier choix du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey.

Jérémie Jacob a aussi trouvé le fond du filet pour les Sea Dogs. William Poirier a obtenu trois mentions d’assistance.

Elliot Desnoyers a fait bouger les cordages deux fois pour les Wildcats. Dylan Seitz et Jordan Spence ont ajouté une réussite chacun.

Alex D’Orio a repoussé 34 rondelles devant la cage des Sea Dogs pour signer une première victoire cette saison. Du côté des Wildcats, le gardien recrue Charles-Antoine Lavallée a cédé cinq fois devant 35 tirs.

Remparts 4 – Phoenix 2

Louis-Filip Côté a inscrit l’éventuel but vainqueur à mi-chemin au dernier tiers, lors d’une supériorité numérique, et les Remparts de Québec ont doublé le Phoenix de Sherbrooke 4-2.

Côté a ajouté une assistance lors de cette victoire des Remparts, la première de l’équipe cette saison et la première de Patrick Roy depuis son retour dans la LHJMQ.

Aleksei Sergeev, Matthew Grouchy et Andrew Coxhead, dans un filet désert, ont complété le pointage pour les Remparts.

Jacob Arsenault et Félix Robert ont répliqué pour le Phoenix, qui a perdu leurs deux premiers matchs de la saison.

Le vétéran Dereck Baribeau a effectué 24 arrêts devant la cage des Remparts. Son vis-à-vis chez le Phoenix, Brendan Creegan, a été plus occupé, bloquant 33 des 36 lancers dirigés vers lui.

Océanic 9 – Tigres 0

Dmitry Zavgorodniy a récolté quatre points, dont deux buts, et l’Océanic de Rimouski a servi une correction de 9-0 aux Tigres de Victoriaville.

Zavgorodniy a inscrit ses deux premiers buts de la saison et l’Océanic a marqué trois filets dans chacune des périodes de cet affrontement.

Jacob Kelly, à deux reprises, Nathan Ouellet, Charle-Edouard D’Astous, Anthony Gagnon, Jimmy Huntington et Mathieu Bizier ont aussi noirci la feuille de pointage pour l’Océanic. Alexis Lafrenière et Cédric Paré ont tous les deux amassé trois mentions d’assistance.

Colten Ellis a été parfait devant les 24 tirs des Tigres et a enregistré un premier blanchissage cette saison. Tristan Côté-Cazenave a amorcé la rencontre pour la troupe de Victoriaville et il a alloué trois buts sur cinq lancers. En relève, Fabio Iacobo a vu six rondelles tromper sa vigilance.