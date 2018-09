WUHAN, Chine — Garbine Muguruza a bien réussi son entrée en matière à l’omnium de Wuhan. Tout le contraire de Jelena Ostapenko.

Muguruza a défait Alison Van Uytvanck 6-4, 6-0 au premier tour du tournoi, vengeant sa défaite survenue au deuxième tour contre la Belge à Wimbledon.

«Je suis heureuse d’avoir gagné cette fois. Je me souviens du match à Wimbledon, un match très difficile pour moi, a précisé Muguruza, qui était alors la championne en titre au All England Club. C’est toujours bien de retrouver la même joueuse qui vous a battue, de se sentir bien et de réussir à faire beaucoup mieux que le match précédent.»

Muguruza affrontera maintenant la Suisse Viktorija Golubic, qui a défait Sara Sorribes Tormo 6-3, 5-7, 6-4.

Ostapenko, qui a succédé à Muguruza comme championne des Internationaux de France en 2017, s’est inclinée aux mains de Daria Gavrilova 6-2, 6-4.

Gavrilova, qui a gagné pour la deuxième fois seulement en quatre matches à Wuhan, a réussi le bris aux dépens d’Ostapneko à cinq reprises. Elle a rendez-vous au tour suivant avec Barbora Strycova, qui a battu Alizé Cornet 6-3, 6-2.

Ashleigh Barty, finaliste l’an dernier à Wuhan, a défait Johanna Konta 7-5, 6-4.

Aryna Sabalenka, Donna Vekic, Aleksandra Krunic, Dominika Cibulkova, Madison Keys et Wang Xiyu figurent parmi les autres gagnantes du jour.