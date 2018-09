TORONTO — Le circuit de deux points d’Alex Bregman a donné les devants aux Astros de Houston, qui ont vaincu les Blue Jays de Toronto 4-1, mardi soir.

Josh James (2-0) a accordé un point et quatre coups sûrs en cinq manches au monticule et les Astros (100-57) ont fermé la porte aux Blue Jays pour le reste du match.

Tony Sipp, Collin McHugh, Ryan Pressly, Hector Rondon ont conjugué leurs efforts pour lancer pendant trois manches avant que Roberto Osuna ferme les livres en enregistrant un 20e sauvetage cette saison.

Osuna, l’ancien stoppeur des Blue Jays, a été accusé de violence conjugale en mai. Le releveur de 23 ans a été suspendu sans salaire pendant 75 matchs avant d’être échangé aux Astros, le 30 juillet.

Le circuit en solo de Billy McKinney s’est avéré le seul point produit par les Blue Jays (71-87) pour aider le partant Sam Gaviglio.

Gaviglio (3-9) a alloué quatre points, dont trois mentions d’aide, et six coups sûrs en cinq manches. Les releveurs Jose Fernandez, Danny Barnes, David Paulino, Mark Leiter fils et Taylor Guerrieri ont suivi au monticule, sans concéder un point.

Bregman a permis aux champions en titre de la Série mondiale de s’inscrire au tableau indicateur lorsqu’il a expédié un lancer de Gaviglio par-dessus la clôture du champ gauche.

McKinney a répliqué pour les Blue Jays en fin de troisième manche, frappant un circuit en solo dans la droite après deux retraits. Il s’agissait de la sixième longue balle de la saison de la recrue.

Tyler White a ajouté un point au total des Astros, en sixième manche. Son simple au champ centre a poussé Marwin Gonzalez au marbre et a chassé Gaviglio de la partie. Fernandez a hérité de deux coureurs sur les sentiers sans qu’il n’y ait un retrait.

Josh Reddick, le frappeur suivant des Astros, a cogné une chandelle au champ centre-droit, mais Jonathan Davis et McKinney sont entrés en contact en voulant capter la balle. Davis a reçu le plus gros du choc alors que la balle est tombée en jeu.

Le frappeur suppléant Evan Gattis a envoyé Yuli Gurriel à la plaque pour compléter le pointage en faveur des Astros.