PITTSBURGH — Ben Roethlisberger et Antonio Brown ont orchestré deux touchés en deuxième demie pour permettre aux Steelers de Pittsburgh d’infliger un cuisant revers de 41-17 aux Falcons d’Atlanta, dimanche.

Roethlisberger a complété 19 de ses 29 tentatives de passe pour 250 verges de gains et trois touchés, dont un jeu aérien de neuf verges vers Brown au troisième quart et une longue passe de 47 verges captée par le joueur étoile tôt au quatrième quart. Les Steelers (2-2-1) ont ainsi offert leur plus belle performance de la saison.

Brown a réalisé six attrapés pour 101 verges de gains. Ses deux touchés lui ont permis de porter son total en carrière à 64, surpassant ainsi la marque du légendaire John Stallworth et le propulsant au deuxième rang de l’histoire de la concession pour le nombre de passes de touché captées.

James Conner a amassé 110 verges au sol et inscrit deux majeurs, en plus d’ajouter 75 verges à sa fiche par la voie aérienne pour les Steelers. Ces derniers ont porté leur fiche à 7-0-1 contre les Falcons (1-4) à domicile.

Matt Ryan a récolté 285 verges de gains et généré un touché, mais il a aussi été victime de six sacs et a passé les dernières minutes cloué au banc, alors que les Falcons se dirigeaient vers une troisième défaite d’affilée.