NEW YORK — Craig Kimbrel et les Red Sox de Boston ont résisté à une tentative de remontée des Yankees de New York pour l’emporter 4-3, mardi soir, et accéder à la série de championnat de l’Américaine.

Tirant de l’arrière dans le quatrième affrontement de cette série de sections de l’Américaine, les Yankees ont inscrit deux points en neuvième manche et ils ont placé un coureur aux premier et deuxième buts après deux retraits.

Gleyber Torres a frappé un faible roulant et le joueur de troisième but des Red Sox Eduardo Nunez a foncé vers la balle avant d’effectuer un puissant relais au premier but. Steve Pearce, qui attendait la balle au premier coussin, s’est étendu de tout son long pour saisir l’objet et retirer Torres.

Pendant que les joueurs des Red Sox célébraient, le gérant des Yankees Aaron Boone a fait appel à la reprise vidéo pour valider le dernier retrait du match. Les officiels ont délibéré pendant 63 secondes avant de confirmer la victoire des Red Sox.

La troupe de Boston, qui a signé 108 victoires cette saison, a atteint la série de championnat de l’Américaine pour une première fois depuis 2013. Cette année-là, l’équipe avait remporté la Série mondiale.

Les Red Sox retrouveront sur leur route les Astros de Houston, qui les ont éliminés en série de sections, la saison passée. Le premier duel aura lieu samedi, au Fenway Park. Les Astros ont gagné la Série mondiale en 2017 et Alex Cora, l’actuel gérant des Red Sox, faisait partie de leur groupe d’instructeurs.

«Nous sommes prêts à avoir une autre chance», a mentionné le partant des Red Sox Rick Porcello.

Natif du New Jersey et grandissant en tant que partisan des Mets de New York, Porcello a malmené les frappeurs des Yankees pendant cinq manches pour obtenir une première victoire en carrière en séries.

Les releveurs Matt Barnes et Ryan Brasier ont été parfaits lors de leur manche lancée pour protéger l’avance de 4-1 des Red Sox. L’équipe s’est ensuite tournée vers son as Chris Sale, qui a retiré trois frappeurs dans l’ordre en huitième.

«Ça fait du bien de gagner cette série, mais nous avons encore huit autres victoires à aller chercher, a fait valoir Barnes. Ils ont une très bonne équipe et c’est toujours difficile de les battre. Nous sommes chanceux d’avoir un gérant comme Alex. Il a joué dans la ligue récemment et il a gagné la Série mondiale l’an dernier. Je crois qu’il comprend très bien le jeu.»

Les Yankees n’avaient pas réussi à envoyer leur premier frappeur d’une manche sur les sentiers jusqu’à ce que Kimbrel donne un but sur balles à Aaron Judge pour amorcer la neuvième.

Didi Gregorius a cogné un simple et Giancarlo Stanton a été retiré sur trois prises, abaissant sa moyenne au bâton dans cette série à ,222. Luke Voit a soutiré un but sur balles et Kimbrel a atteint Neil Walker à la jambe pour envoyer un coureur à la plaque.

Gary Sanchez tirait de l’arrière 0-2 dans le compte, mais il a réussi un très long sacrifice au champ gauche qu’Andrew Benintendi a capté à la piste d’avertissement. Torres a suivi avec son roulant.

«C’était un bon match et c’est une très bonne équipe, a déclaré Cora. Plusieurs personnes avaient abandonné sur notre cas après notre défaite au deuxième affrontement. Hier, nous avons fait un bon travail et ce soir, notre relève a été efficace. Craig a eu plus de difficulté qu’à l’habitude, mais il a obtenu trois retraits et il a confirmé notre victoire.»

Une journée après que les Red Sox eurent servi une correction de 16-1 aux Yankees, J.D. Martinez, Ian Kinsler et Nunez ont tous produit un point en troisième manche contre CC Sabathia. Pour une deuxième soirée de suite, le gérant recrue des Yankees Aaron Boone a hésité à retirer rapidement son partant du monticule.

Lorsque Boone a envoyé Zach Britton dans la mêlée en quatrième manche, le gaucher a été accueilli par un circuit en solo au champ opposé de Christian Vazquez. Il s’agissait de sa première longue balle en carrière en séries.

Âgé de 38 ans, Sabathia avait aidé les Yankees à remporter la Série mondiale en 2009. Il a aussi été le lanceur qui mettait fin aux séquences difficiles de son équipe, montrant un dossier de 14-1 au cours des deux dernières saisons quand les Yankees avaient auparavant subi un revers.