La foule du Centre Bell a réservé jeudi soir une ovation monstre à l’ancien entraîneur‐chef du Canadien de Montréal, Jacques Demers, qui était derrière le banc de l’équipe quand celle‐ci a remporté sa dernière coupe Stanley, en 1993.

L’ancien joueur du Bleu‐blanc‐rouge et ex‐directeur général de la franchise victorieuse de 1993, Serge Savard, était à ses cotés lors de cette ovation qui a duré de longues secondes, dans un Centre Bell plein à craquer pour l’ouverture locale de la saison du CH.

Jacques Demers a été victime, il y a plus de deux ans maintenant, de deux accidents vasculaires célébraux (AVC) qui l’ont privé de sa mobilité. Aujourd’hui, l’ancien entraîneur du Tricolore se déplace en fauteuil roulant, depuis le premier AVC qui l’a frappé en avril 2016.

L’organisation du Canadien en a profité pour présenter un hommage, en vidéo, à tous les membres de l’équipe qui avaient remporté les grands honneurs il y a 25 ans.

Nous célébrons nos champions de la Coupe Stanley de 1993 ce soir! Tonight at the Bell Centre, we’re honoring our ‘93 Cup Champions!#GoHabsGo pic.twitter.com/e6POSYZvLb — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) October 11, 2018

D’anciens joueurs comme Patrick Roy, Kirk Muller, Patrice Brisebois, Guy Carbonneau ou encore Vincent Damphousse ont tous rappelé à quel point cette conquête de la Coupe Stanley restera gravée dans leur mémoire et dans celle des partisans montréalais «à tout jamais». Plusieurs d’entre eux ont réitéré leur admiration pour M. Demers, qui observait la scène, immobile, depuis les estrades.

Rien de mieux que d'être à la maison. No place like home.#GoHabsGo pic.twitter.com/7AHBBMLccg — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) October 11, 2018

«Je me considère chanceux d’avoir eu Jacques Demers dans mon coin à l’époque, qui croyait en moi. On avait une très bonne chimie. Et tu te dois d’avoir une bonne chimie pour remporter les grands honneurs», a dit l’ancien gardien et actuel coach des Remparts de Québec, Patrick Roy, dans un message touchant. Il a souligné qu’en 1993, la foule lui avait donné la chair de poule et des sensations «indescriptibles».

Pour Patrice Brisebois, le fait de gagner la Coupe Stanley à Montréal fut définitivement le «moment magique de sa carrière» qu’il n’est pas près d’oublier. «On n’aurait pas pu demander mieux. C’était une année exceptionnelle, avec une équipe incroyable», a pour sa part lancé Vincent Damphousse.

En plus des vedettes de l’organisation de l’époque, toute l’équipe d’entraîneurs, de directeurs et de joueurs d’antan a été présentée au public, qui a ovationné les artisans de 1993 tour à tour, dans une ambiance survoltée.