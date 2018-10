SYDNEY, Australie — Usain Bolt a marqué deux fois à son premier départ avec les Mariners de la Central Coast lors d’un match préparatoire de la A-League, avant d’être remplacé avec environ 15 minutes à jouer.

Le sprinteur octuple champion olympique à la retraite tente de se tailler une place avec les Mariners cette saison, qui se mettra en branle pour les Mariners le 21 octobre contre le Roar de Brisbane.

«Mon premier départ et deux buts, quelle sensation agréable, s’est exclamé Bolt à Fox Sports. Je suis heureux de me présenter ici et de montrer à tous que je progresse. Je souhaite obtenir ma place avec l’équipe.»

Bolt a mentionné qu’il espérait rencontrer le personnel d’entraîneurs la semaine prochaine pour discuter de son avenir avec l’équipe.

Bolt était de la formation partante contre une équipe de deuxième division de la Premier League représentant la région sud-ouest de Sydney.

Utilisé dans un rôle d’attaquant, Bolt a éprouvé des difficultés en début de match, mais il s’est illustré après la mi-temps.

Il a démontré une belle ténacité pour se détacher d’un défenseur et a couru vers un ballon en profondeur avant de déjouer le gardien au premier poteau avec un puissant tir du pied gauche à la 55e minute. En guise de célébrations, il y est allé de sa pose de l’éclair pour la foule.

Un peu plus de 10 minutes plus tard, il a profité d’une confusion en défensive pour récupérer un ballon et marquer d’un tir de quelques mètres. Bolt a obtenu six tirs en tout avant d’être remplacé.

Il a quitté le match alors que les Mariners menaient 4-0, le score final, et il a passé le reste du temps à signer des autographes pour des centaines d’amateurs au Campbelltown Stadium, dans l’ouest de Sydney.

Bolt portait le numéro 95 sur son chandail, une allusion à son record du monde au 100 mètres en 9,58 secondes qu’il avait établi à Berlin aux championnats du monde de 2009.

Bolt, âgé de 32 ans, qui détient les records du monde des 100 et 200 mètres, a disputé son premier match avec les Mariners le 31 août, jouant pendant 20 minutes lors d’un match amical.

Il a joué toute la seconde demie contre les North Shore Mariners le 19 septembre, lorsqu’il a alterné entre l’aile gauche et l’avant.

Il s’agit de la première véritable expérience de Bolt au football depuis sa retraite de l’athlétisme l’an dernier. Il s’est entraîné avec des équipes en Norvège, en Afrique du Sud et en Jamaïque, et a connu un entraînement très médiatisé avec le Borussia Dortmund, de la Bundesliga, en mars.