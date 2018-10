QUÉBEC — Tyler Hylland a inscrit deux buts, Jordan Martel a récolté un but et deux aides et ils ont aidé le Drakkar de Baie-Comeau à vaincre les Remparts de Québec 6-2, vendredi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Shawn Element et D’Artagnan Joly ont ajouté un but et une aide chacun, tandis que Samuel L’Italien a aussi touché la cible pour le Drakkar (8-1-1), qui domine le classement général de la LHJMQ. Justin Blanchette a repoussé 25 tirs.

Louis-Filip Côté et Christian Huntley ont répliqué pour les Remparts (5-4-1). Dereck Baribeau a accordé quatre buts sur 23 lancers en 41:30 de jeu. Anthony Morrone a pris la relève et a été parfait contre quatre tirs.

Côté a ouvert la marque avec 3:52 à faire en première période, mais le Drakkar a renversé la vapeur lors du deuxième vingt.

Martel a d’abord créé l’égalité après 2:39 de jeu, puis Element a donné les devants au Drakkar en marquant en avantage numérique avec 4:04 à faire à l’engagement.

Joly et L’Italien, en désavantage numérique, ont marqué dans un intervalle de 66 secondes tôt au retour du deuxième entracte, mettant un terme à la soirée de travail de Baribeau.

L’entraîneur des Remparts Patrick Roy a tenté d’aider les siens à revenir dans le match en remplaçant son gardien par un attaquant supplémentaire lors d’une supériorité numérique environ six minutes plus tard, mais Hylland en a plutôt profité pour inscrire son premier but du match.

Huntley a finalement réduit l’écart à 5-2 à 8:57 du dernier tiers, mais Hylland a profité encore une fois de l’audace de Roy pour ajouter un autre but dans un filet désert avec 9:39 à écouler au cadran.

Islanders 4 Titan 1

Hunter Drew a récolté un but et une aide, Matthew Welsh a repoussé 22 tirs et les Islanders de Charlottetown ont défait le Titan d’Acadie-Bathurst 4-1.

Liam Peyton, William Sirman et Daniel Hardie, dans un filet désert, ont aussi touché la cible pour les Islanders (4-5-1).

Evan MacKinnon a été l’unique buteur du Titan (3-5-0), tandis que Mark Grametbauer a cédé trois fois contre 48 lancers.

Mooseheads 4 Sea Dogs 0

Cole McLaren a repoussé 28 tirs et a filé vers un premier blanchissage dans la LHJMQ à sa troisième sortie en carrière, en plus d’aider les Mooseheads de Halifax à vaincre les Sea Dogs de Saint-Jean 4-0.

Brock McLeod, Raphaël Lavoie, Xavier Parent et Samuel Asselin ont touché la cible pour les Mooseheads (7-2-0).

Alex D’Orio a accordé quatre buts sur 38 tirs devant la cage des Sea Dogs (2-6-2).

Saguenéens 3 Phoenix 1

Hendrix Lapierre et Jesse Sutton ont récolté chacun un but et une aide, Alexis Shank a stoppé 43 tirs et les Saguenéens de Chicoutimi ont battu le Phoenix de Sherbrooke 3-1.

Zachary Lavigne a complété la marque dans un filet désert pour les Saguenéens (5-2-2).

Bobby Dow a touché la cible dans le camp du Phoenix (3-5-1), alors que Thomas Sigouin a accordé deux buts sur 35 lancers.

Screaming Eagles 4 Tigres 5 (Fus.)

Simon Lafrance a été le seul à faire bouger les cordages en fusillade et les Tigres de Victoriaville ont eu le meilleur 5-4 face aux Screaming Eagles du Cap-Breton.

Sean Larochelle a amassé un but et une aide en temps réglementaire, tandis que Lafrance, Enrico Di Cesare et Marc-Antoine Brouillette ont également marqué pour les Tigres (4-4-1). Egor Serdyuk a récolté trois aides et Tristan Côté-Cazenave a stoppé 28 lancers avant d’être parfait face aux trois tireurs des Screaming Eagles en fusillade.

Egor Sokolov a inscrit deux buts et une aide et Mitchell Balmas a amassé un but et une aide pour les Screaming Eagles (3-6-1). Leon Gawanke a aussi fait mouche, tandis que Kevin Mandolese a repoussé 29 lancers.

Wildcats 5 Huskies 6

Félix Bibeau a dénoué l’impasse en inscrivant le but gagnant en avantage numérique après seulement 27 secondes en prolongation et il a mené les Huskies de Rouyn-Noranda vers un gain de 6-5 devant les Wildcats de Moncton.

Mika Cyr a forcé la tenue d’une période de prolongation en nivelant la marque, alors qu’il restait un peu moins de quatre minutes à faire au troisième engagement. Il a aussi amassé deux mentions d’aide plus tôt dans la rencontre.

Jakub Lauko a enfilé deux buts du côté des Huskies (7-1-0), tandis que Peter Abbandonato a ajouté quatre mentions d’aide à sa fiche en plus d’un but. Félix Bibeau, Justin Bergeron et Patrik Hrehorcak ont également noirci la feuille de pointage. Zachary Emond a repoussé 30 des 35 rondelles dirigées vers lui.

Simon Le Coultre a fait bouger les cordages à deux reprises chez les Wildcats. Jeremy McKenna, un but et une aide, et Alexander Khovanov ont également fait mouche.

Francis Leclerc a pour sa part réalisé 33 arrêts pour Moncton (5-3-0).

Olympiques 3 Cataractes 5

Gabriel Denis a réussi un doublé, Lucas Fitzpatrick a repoussé 42 lancers et les Cataractes de Shawinigan ont battu les Olympiques de Gatineau 5-3.

Jan Drozg a récolté un but et deux aides, tandis qu’Anthony Imbeault a été crédité d’un but et une aide pour les Cataractes (2-7-0). Vincent Senez a été l’autre buteur de l’équipe.

Pier-Olivier Roy a amassé un but et une aide pour les Olympiques (5-3-1), alors que Giordano Finoro et Jeffrey Durocher ont aussi touché la cible. Creed Jones a accordé quatre buts sur 24 lancers.