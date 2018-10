MILWAUKEE — Clayton Kershaw n’a pas la fiche la plus reluisante lorsqu’il vient le temps de se pencher sur ses statistiques en séries éliminatoires.

Le releveur Brandon Woodruff a surpris l’as Kershaw en frappant un circuit en solo et l’enclos des releveurs des Brewers a tenu le fort pour permettre à la formation de Milwaukee de battre les Dodgers de Los Angeles 6-5, vendredi soir, en lever de rideau de la série de championnat de la Ligue nationale.

La formation de Los Angeles a commis quatre erreurs, dont deux reviennent à Yasmani Grandal, mais un autre fiasco pour le lanceur gaucher en séries pourrait être la principale préoccupation des Dodgers, qui tentent de stopper les Brewers.

«Je dois faire mieux et je dois garder le pointage bas pour permettre aux gars d’inscrire des points pour l’emporter au final», a reconnu Kershaw.

Les deux équipes croiseront à nouveau le fer samedi au Miller Park. Wade Miley sera le partant désigné des Brewers pour affronter Hyun-Jin Ryu.

«Nous avons permis à trop d’adversaires de se rendre sur les sentiers. Nous n’avons pas été méticuleux lorsque c’était le temps, a admis le gérant des Dodgers, Dave Roberts. Les erreurs ont affecté notre jeu. Pour ce qui est de Clayton, je crois que c’est simplement une mauvaise exécution. Je crois que la base était bonne, mais nous n’avons simplement des erreurs dans la zone des prises et défensivement, encore une fois, nous ne lui avons pas fait de faveur.»

Kershaw présente un dossier de 8-8 et une moyenne de points mérités de 4,26 en 26 présences au monticule en séries. Les Dodgers affichent quant à eux une fiche de 13-13 lorsque le récipiendaire de trois trophées Cy Young de la Ligue nationale s’amène au monticule lors du tournoi automnal.

«C’était un match difficile, a avoué Kershaw. Évidemment, tu ne veux pas voir ton équipe connaître ce genre de début.»

Âgé de 30 ans, Kershaw a fait taire ses détracteurs lorsque les Dodgers ont remporté le championnat de la Nationale la saison dernière pour la première fois depuis 1988, maintenant un dossier de 3-0 et une moyenne de 3,82 en six présences au monticule. Il a été excellent lors du match de bris d’égalité face aux Cubs de Chicago et l’an dernier, lors du septième et ultime match de la Série mondiale, il n’avait concédé aucun point en quatre manches en relève face aux Astros de Houston.

Après avoir été tenu à l’écart lors du premier match de la série de sections de la Ligue nationale face aux Braves d’Atlanta, Kershaw a répondu par la bouche de ses canons en accordant que deux coups sûrs en huit manches pour permettre aux Dodgers de l’emporter 3-0.

Cette victoire reflétait l’une de ses meilleures performances en séries. La défaite aux mains des Brewers représente certainement l’un de ses pires matchs.

Josh Hader et les Brewers ont signé un 12e gain consécutif, soit un de moins que le record de concession lors de leur première saison en 1987.

Les Dodgers ont inscrit trois points en huitième pour réduire l’écart 6-4 et sont presque parvenus à niveler la marque en neuvième. Chris Taylor a cogné un triple d’un point en direction du joueur de champ centre Lorenzo Cain alors qu’il y avait deux retraits. Corey Klebel a par la suite retiré Justin Turner pour mettre un terme à la menace.

Kershaw a été chassé en quatrième manche avant qu’il puisse lui-même mettre un terme à son départ.

Manny Machado a claqué une longue balle en plus de produire trois points du côté des Dodgers.