LINZ, Autriche — Ekaterina Alexandrova a surmonté un premier set horrible et battu l’Allemande Andrea Petkovic en demi-finales du tournoi féminin de Linz, samedi, pour accéder à sa première finale en carrière sur le circuit de la WTA.

La Russe a écarté Petkovic 0-6, 6-4, 6-0 au cours de ce match de demi-finales en dents de scie.

Alexandrova affrontera Camila Giorgi en finale, dimanche, dans ce tournoi en salle présenté en Autriche.

Petkovic, qui tentait de participer à sa première finale en plus de trois ans, a connu un départ canon contre Alexandrova, qui n’a remporté que cinq points au cours des quatre premiers jeux. Alexandrova a finalement riposté et brisé son adversaire pour porter la marque à 3-2 au deuxième set, avant d’enlever aisément les honneurs du dernier set — qu’elle a couronné avec son septième as du match.

Giorgi a pris la mesure de la Belge Alison Van Uytvanck 6-3, 6-4. L’Italienne, cinquième tête de série, avait aussi accédé à la finale à Linz en 2014, mais elle s’était éventuellement inclinée devant Karolina Pliskova.