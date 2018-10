ST. PAUL, Minn. — Sebastian Aho a inscrit son deuxième filet de la rencontre en prolongation pour propulser les Hurricanes de la Caroline vers un gain de 5-4 devant le Wild du Minnesota, samedi soir.

Justin Williams a nivelé la marque du côté de la Caroline avec 1:09 à écouler en troisième période et les Hurricanes ont égalé leur meilleur départ dans l’histoire de la concession après cinq matchs grâce à un dossier de 4-0-1 que les Whalers de Hartford avaient établi en 1995-1996.

Aho a ajouté une mention d’aide à sa fiche prolongeant sa séquence de matchs avec au moins un point à cinq. Jordan Stall et Brett Pesce ont également noirci la feuille de pointage du côté des Hurricanes. Curtis McElhinney a réalisé 19 arrêts et les Hurricanes ont surclassé le Wild 57-23 au chapitre des tirs au but. La troupe de Rod Brind’Amour a tenu le fort après que la remontée du Wild en troisième période. La formation du Minnesota a pris les devants par un but à deux reprises au cours du troisième vingt.

Devan Dubnyk a stoppé 52 lancers pour le Wild et Jason Zucker a marqué son 100e but en carrière et son troisième lors des deux derniers matchs. Charlie Coyle, Jared Spurgeon et Mikael Granlund ont fait mouche du côté du Wild, qui a disputé une troisième prolongation en autant de matchs.

Le travail de Dubnyk a permis au Minnesota de reprendre le dessus au troisième engagement. C’est la deuxième fois depuis le début de la campagne et la 14e fois de sa carrière que le cerbère a réalisé 40 arrêts et plus. Il présente un dossier de 10-1-3 dans de pareilles circonstances.