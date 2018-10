GLENDALE, Ariz. — Linus Ullmark a bloqué 36 tirs pour récolter son premier jeu blanc en carrière, la recrue Rasmus Dahlin a marqué son tout premier but dans la LNH pour permettre aux Sabres de Buffalo de battre les Coyotes de l’Arizona 3-0, samedi soir.

Jeff Skinner a récolté un but et une mention d’aide, et Conor Sheary a également trouvé le fond du filet du côté des Sabres. À ses débuts cette saison devant le filet des Sabres, Ullmark a disputé son 27e match en carrière dans la LNH.

Les Coyotes n’ont pas été en mesure de tromper la vigilance du gardien adverse pour la troisième fois à leurs quatre premières rencontres — dont deux fois à domicile.

Antti Raanta a effectué 20 arrêts pour les locaux, qui ont inscrit que deux buts cette saison, malgré les tirs nombreux sur les gardiens de but adverses, soir après soir.

Les Coyotes ont raté trois occasions en avantage numérique et présentent un dossier de 1 en 12 à ce chapitre cette saison. Le capitaine Oliver Ekman-Larsson a passé un mauvais quart d’heure après avoir été frappé par Patrik Berglund.

Il a cependant été en mesure de réintégrer la formation, quelques instants avant que Skinner se porte à la marque, avec 3:31 à faire au troisième engagement.