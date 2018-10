RIMOUSKI, Qc — Olivier Garneau a obtenu deux buts et une mention d’assistance et l’Océanic de Rimouski a eu le meilleur sur le Drakkar de Baie-Comeau au compte de 4-1, dimanche, au Colisée Financière Sun Life.

Dans un duel opposant deux équipes qui devraient lutter pendant toute la saison pour le premier rang de la section Est, Garneau, un vétéran de 20 ans, a permis à l’Océanic de créer l’égalité en début de deuxième période avant de porter un dur coup en avantage numérique, plus tard dans l’engagement.

Carson MacKinnon a fait bouger les cordages pour procurer une avance de 2-1 à l’Océanic et Alexis Lafrenière a complété le pointage dans un filet désert. Anthony D’Amours et Dmitry Zavgorodniy ont tous les deux préparé deux buts de leur équipe.

Cette victoire a freiné la séquence de deux revers des hommes de Serge Beausoleil.

Gabriel Fortier a ouvert la marque, à 7:41 de la période initiale, mais la puissante attaque du Drakkar n’a pas trouvé un moyen de résoudre l’énigme qu’était le gardien Colten Ellis pendant le reste de l’affrontement.

Ellis a réalisé 27 de ses 42 arrêts au troisième vingt, enregistrant un sixième gain cette saison. Moins défié, Justin Blanchette a alloué trois buts sur 22 lancers pour le Drakkar.

Mooseheads 5 – Titan 0

Alexis Gravel a été parfait devant 30 tirs et les Mooseheads de Halifax ont blanchi le Titan d’Acadie-Bathurst 5-0.

Gravel, un choix de sixième ronde des Blackhawks de Chicago lors du dernier repêchage de la LNH, a signé son premier blanchissage de la campagne et un premier depuis le 27 novembre 2016, lors de sa saison recrue.

Benoit-Olivier Groulx a touché la cible deux fois pour les Mooseheads, qui n’ont pas subi la défaite à leurs trois dernières sorties. Jared McIsaac, Raphaël Lavoie et Ben Higgins ont également enfilé l’aiguille.

Le Titan a pour sa part encaissé un troisième revers de suite, n’inscrivant que deux buts pendant cette séquence.

Mark Grametbauer a cédé cinq fois devant 38 tirs devant la cage des champions en titre de la coupe du Président et de la coupe Memorial.

Sea Dogs 5 – Islanders 6 (Fus.)

Daniel Hardie a été le seul joueur à déjouer Alex D’Orio en tirs de barrage et les Islanders de Charlottetown ont tenu le fort pour finalement l’emporter 6-5 devant les Sea Dogs de Saint-Jean.

Avec une avance de 4-1 après 40 minutes de jeu, les Islanders ont concédé quatre buts aux Sea Dogs au troisième engagement, permettant à William Poirier de niveler la marque en fin de période.

Derek Gentile a récolté un but et deux passes, alors que Hunter Drew et Nikita Alexandrov ont inscrit un filet et une aide chacun pour les locaux. Liam Peyton et Kevin Gursoy ont complété la marque.

Robbie Burt a enfilé l’aiguille à deux reprises du côté des Sea Dogs, en plus de se faire complice du but égalisateur. Poirier et Josh Lawrence ont tous les deux récolté deux points, dont un but et Charlie DesRoches a également noirci la feuille de pointage.

Après avoir cédé à cinq reprises en 48 tirs, D’Orio a tenu bon en prolongation, avant de céder devant Hardie en fusillade.

Matthew Welsh a pour sa part effectué 18 arrêts, mais est demeuré de glace sur les trois lancers reçus en fusillade.

Phoenix 7 – Olympiques 1

Oliver Okullar a amassé quatre points, dont deux buts, et le Phoenix de Sherbrooke a écrasé les Olympiques de Gatineau 7-1.

Okullar, un Slovaque sélectionné au repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey, en est à sa première saison dans la LHJMQ. Il a permis au Phoenix de se distancer en touchant la cible deux fois en 27 secondes au troisième engagement.

Benjamin Tardif et Bobby Dow ont tous deux récolté un but et deux mentions d’assistance pour le Phoenix, qui a retrouvé le chemin de la victoire après deux revers. Félix Robert, Taro Jentzsch et Julien Anctil ont aussi fait scintiller la lumière rouge.

Shawn Boudrias a été l’unique marqueur des Olympiques, qui se sont inclinés pour un quatrième match de suite.

Le gardien recrue Thomas Sigouin a inscrit une première victoire en carrière dans la LHJMQ grâce à 29 arrêts. Rémi Poirier, une autre recrue, a cédé sept fois devant 38 tirs entre les poteaux des Olympiques.

Voltigeurs 3 Foreurs 2

Joseph Veleno a amorcé la remontée des Voltigeurs en marquant un but en désavantage numérique et la formation de Drummondville a comblé un déficit de deux buts pour finalement venir à bout des Foreurs de Val-d’Or 3-2.

Après avoir ouvert la marque pour les siens en fin de deuxième période, Veleno s’est ensuite fait complice de Brandon Skubel sur le but gagnant des Voltigeurs, alors qu’il restait un peu plus de cinq minutes à faire au match. Nicolas Guay a également trompé la vigilance de Mathieu Marquis, qui a fait face à 42 lancers. Thomas Pelletier a obtenu deux mentions d’assistance.

Julien Tessier, en avantage numérique, et Nicolas Ouellet ont permis aux Foreurs de se forger une avance de deux buts au deuxième engagement.

Olivier Rodrigue a pour sa part repoussé 24 des 26 rondelles dirigées vers lui.

Armada 2 Tigres 6

Egor Sirdyuk a enfilé deux buts en troisième période pour mener les Tigres de Victoriaville vers un gain de 6-2 devant l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Simon Lafrance a aussi fait scintiller la lumière des buts à deux reprises, dont le dernier dans un filet désert, en plus de récolter une mention d’aide. Félix Paré et Marc-Antoine Brouillette ont complété la marque du côté des Tigres.

Alexander Katarenakis et Joël Teasdale ont répliqué pour l’Armada, qui a concédé deux buts en avantage numérique en cinq occasions.

Tristan Côté-Cazenave a réalisé 28 arrêts pour les locaux, tandis que son vis-à-vis, Émile Samson, a cédé à cinq reprises en 30 lancers.