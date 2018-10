Les joueurs de la Ligue nationale de hockey estiment que la légalisation du cannabis au Canada n’aura pas d’impact sur leur quotidien.

Tandis que le cannabis récréatif doit devenir légal partout au pays ce mercredi, les joueurs du circuit Bettman sont conscients des nouvelles règles, mais ne croient pas qu’ils seront affectés par l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

«Tout le monde tente de se faire une tête au sujet de cette nouvelle loi, a dit le centre des Maple Leafs de Toronto Nazem Kadri. Nous allons respecter les règles comme nous le faisions auparavant.»

Le commissaire adjoint, Bill Daly, a déclaré le mois dernier que la légalisation du pot n’affectera pas les règles antidopage du circuit, dont les règles sont établies conjointement avec l’Association des joueurs.

La marijuana, dont des traces peuvent être détectées jusqu’à 30 jours après sa consommation, est interdite par l’Agence mondiale antidopage (AMA) sans exemption médicale et est interdite dans la majeure partie des États-Unis.

La LNH soumet ses joueurs à un test de dépistage de la marijuana, mais un résultat positif n’entraîne pas automatiquement une suspension.

«Elle est inscrite à notre liste de produits interdits, a déclaré le défenseur des Canucks de Vancouver Erik Grudbanson, qui a pris soin d’ajouter qu’il ne connaissait personne au sein de la LNH qui en consomme. Ça continuera d’être le cas.»

Le Canada compte sept équipes dans la LNH, tandis que l’État du Colorado, domicile de l’Avalanche, a légalisé l’utilisation de la marijuana à des fins personnelles et médicales depuis 2012.

«Ce sera tout nouveau pour un sport nord-américain que ce soit légal dans un pays au complet, a indiqué le directeur exécutif de l’AJLNH, Donald Fehr. Nous sommes le sport qui sera le plus affecté, puisque c’est celui qui compte le plus d’équipes au Canada. La NFL n’y est pas, tandis que la NBA et la MLB n’y ont qu’une équipe, les Raptors et les Blue Jays de Toronto.»

«Ce sera intéressant et il y aura une transition, a pour sa part noté l’ailier des Leafs Connor Brown. C’est différent parce qu’il est difficile de légiférer sur quelque chose qui n’est pas légal dans toute la ligue.»

La LNH a déjà la politique la plus permissive en ce qui concerne la marijuana de toutes les ligues nord-américaines. Tandis que la NFL et la NBA peuvent imposer des suspensions et que la MLB puisse mettre à l’amende les fautifs, seule une grande quantité de marijuana retrouvée dans les échantillons des joueurs testés entraîne une référence en médecine comportementale.

«Personne ne m’a encore prouvé que la marijuana aidait aux performances sportives, a ajouté Fehr. Nous devrons voir comment ça se passera.»

La marijuana médicale est souvent mentionnée à titre d’alternative potentielle à l’utilisation d’opioïdes comme antidouleur.

La LNH n’est toutefois pas rendue à ce point. Mais en compagnie de l’AJLNH, elle informe les joueurs au sujet de la nouvelle loi.

«Il y a des discussions sur la façon dont ça pourrait être efficace pour les athlètes, a sougliné Grudbanson. Tout comme il y en a au sujet des étirements et des bains de glace.»

Gemma Karstens-Smith, de l’Associated Press, a également contribué à cet article.