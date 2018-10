NASHVILLE — Ryan Johansen et P.K. Subban ont tous les deux récolté deux aides et les Predators de Nashville ont défait le Wild du Minnesota 4-2, lundi soir, pour signer une cinquième victoire en six matchs.

Craig Smith, Mattias Ekholm, Filip Forsberg et Miikka Salomaki ont fait bouger les cordages pour les Predators, qui ont vu Pekka Rinne stopper 29 rondelles.

Le Wild s’est incliné pour une quatrième fois à leurs cinq dernières sorties. Mikko Koivu a amassé un but et une assistance alors que Matt Dumba a enfilé l’aiguille une fois.

Après que Smith et Dumba se soient échangé des buts en première période, les Predators ont marqué deux fois au second tiers.

Au même moment qu’une pénalité à Ryan Ellis se terminait, Johansen a profité d’un surnombre pour repérer Ekholm, qui a déjoué Alex Stalock d’un tir des poignets.

Forsberg a porté le pointage à 3-1 quand Kyle Turris a provoqué un revirement. Ce dernier a passé la rondelle à Forsberg, qui a réussi son quatrième but de la campagne, en échappée.

Stalock a conclu la rencontre avec 24 arrêts à son premier départ de la saison.