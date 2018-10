LUXEMBOURG — Eugenie Bouchard a écrasé l’Espagnole Carla Suarez Navarro 6-1, 6-0 au deuxième tour de l’Omnium du Luxembourg, mercredi.

La Québécoise, 108e au monde, est venue à bout de la troisième tête de série en 53 minutes seulement. Pour y parvenir, elle a notamment décoché un as, et n’a commis que deux doubles fautes.

En vertu de ce résultat, la Québécoise présente maintenant un dossier de 2-0 en carrière contre Suarez Navarro. C’était la première fois qu’elle l’affrontait depuis les quarts de finale aux Internationaux de France en 2014.

En quarts de finale, la joueuse âgée de 24 ans affrontera la gagnante du duel entre l’Allemande Andrea Petkovic et la Tchèque Katerina Siniakova, qui aura lieu un peu plus tard mercredi. Petkovic est présentement 67e au monde en simple, et Siniakova est 33e.

Mardi, Bouchard avait éliminé la Hongroise Timea Babos, 63e raquette mondiale, en deux manches de 6-4, 6-2 au premier tour mardi. De plus, elle avait écarté plus tôt en qualifications la Roumaine Raluca Serban et la Suisse Jil Teichmann.