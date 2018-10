SHANGHAI — Ariya Jutanugarn a joué 66 (moins-6) et s’est forgé une avance d’un coup en tête à l’issue de la première ronde du tournoi de la LPGA à Shanghai, jeudi.

La Thaïlandaise a réussi six oiselets, dont trois consécutifs entre les quatrième et sixième verts, et évité les bogueys.

Sei Young Kim et Danielle Kang ont chacune signé des cartes de 67, et six autres golfeuses sont à deux coups de la meneuse.

Aucune golfeuse canadienne ne participe à ce tournoi.

Il s’agit du deuxième d’une série de cinq tournois présentés en Asie. Cette séquence comprend des escales en Corée du Sud, au Japon, en Chine et à Taïwan.