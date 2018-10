RALEIGH, N.C. — Gabriel Landeskog a inscrit deux buts pour porter son total à six en trois rencontres, Nathan MacKinnon a marqué un filet et amassé deux mentions d’aide et l’Avalanche du Colorado a battu les Hurricanes de la Caroline 3-1, samedi.

Landeskog, qui avait réalisé un tour du chapeau contre les Devils du New Jersey lors du match précédent, a ouvert la marque en fin de première période et a de nouveau touché la cible en milieu de deuxième engagement. Il a inscrit sept buts en huit rencontres, et occupe le troisième rang des buteurs jusqu’ici cette saison.

MacKinnon a trouvé le fond du filet en troisième période et a mis la table pour les deux filets de Landeskog du côté de l’Avalanche. Philipp Grubauer a repoussé 42 lancers.

Micheal Ferland a riposté et Curtis McElhinney a effectué 19 arrêts pour les Hurricanes, qui ont encaissé une troisième défaite d’affilée après avoir compilé un dossier de 4-0-1 en début de saison.