RICHMOND, Va. — Jay Haas a joué une ronde de 65 (moins-7), un coup de plus que son âge, et il s’est forgé une avance de deux coups en tête de la Classique Dominion Energy Charity, le premier tournoi des éliminatoires du circuit des Champions.

Âgé de 64 ans, Haas pourrait devenir le golfeur le plus âgé à remporter un tournoi du circuit des Champions. Il a notamment inscrit des oiselets aux 16e et 18e trous pour s’installer à moins-11, samedi, après 36 trous sur le parcours James River du Country Club de Virginie.

Mike Fetchick détient le record du circuit des Champions, lui qui célébrait son 63e anniversaire de naissance le jour de sa victoire à Hilton Head en 1985. Haas est deuxième sur cette liste, lui qui était âgé de 62 ans, 10 mois et sept jours quand il a remporté la Classique Toshiba en 2016, son 18e titre en carrière.

Stephen Ames, de Calgary, et Scott Dunlap sont à sa poursuite à moins-9. Ames a remis une carte de 67 et Dunlap, de 68.

Le champion en titre Bernhard Langer a joué une ronde de 66 pour rejoindre Billy Mayfair (67) et Woody Austin (68) à moins-8. Langer a remporté le Championnat SAS la semaine dernière pour s’installer en tête du classement saisonnier. L’Allemand âgé de 61 ans a deux victoires à son palmarès cette saison et 38 en carrière sur le circuit des 50 ans et plus.

Les 72 meilleurs golfeurs au classement de la Coupe Charles-Schwab participent au tournoi. Le top-54 accédera au tournoi suivant, puis le top-36 obtiendra son billet pour la grande finale.