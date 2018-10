COLUMBUS, Ohio — Patrick Kane a fait bouger les cordages à deux reprises et a ajouté une mention d’assistance, Corey Crawford a bloqué 37 lancers pour obtenir sa première victoire en un peu plus de 10 mois et les Blackhawks de Chicago ont battu les Blue Jackets de Columbus 4-1, samedi soir.

Alex DeBrincat et Marcus Kruger ont eux aussi noirci la feuille de pointage des Blackhawks, qui ont récolté un point pour la sixième fois en sept matchs (4-1-2).

Crawford disputait son deuxième affrontement depuis qu’il a réintégré la formation de Chicago depuis le 23 décembre dernier. Le gardien des Blackhawks a passé une bonne partie de la saison dernière à se remettre d’une commotion cérébrale qu’il a subie face aux Devils du New Jersey.

Zach Werenski a été l’auteur du seul but des locaux et Sergei Bobrovsky a effectué 22 arrêts.

Avec le pointage égal 1-1, les Blue Jackets ont semblé prendre les devants tard en première période lorsque Boone Jenner a forcé le disque du côté gauche de Crawford, mais le but a été refusé puisque le cerbère adverse a été poussé dans son propre filet.

Kruger a donné les devants pour de bon aux Blackhawks, déviant le tir des poignets d’Alexandre Fortin derrière Bobrovsky avec 7:43 à faire en troisième.

Kane a ajouté deux buts, dont un dans un filet désert, pour sceller la victoire.