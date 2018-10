SUNRISE, Fla. — Gustav Nyquist a fait scintiller la lumière des buts à 3:44 de la période de prolongation pour propulser les Red Wings de Detroit vers leur premier gain de la saison, 4-3 face aux Panthers de la Floride, samedi soir.

Dennis Cholowski a inscrit un but et a obtenu une aide, tandis que Thomas Vanek et Dylan Larkin ont eux aussi fait bouger les cordages pour les Red Wings, qui présentaient un dossier de 0-5-2 à leurs sept premiers matchs cette saison. Jimmy Howard a bloqué 34 rondelles.

Sur la séquence gagnante, Nyquist a récupéré la rondelle laissée libre et a déjoué Michael Hutchinson du côté gauche d’un tir de l’enclave.

Tirant de l’arrière 3-2, Mike Hoffman a nivelé la marque avec 1:16 à faire au troisième engagement lorsque son tir du cercle gauche s’est faufilé entre les jambières de Howard.

Nick Bjugstad a amassé un but et une aide, tandis que Keith Yandle a complété la marque pour les Panthers, qui ont déterminé l’issue de la rencontre en prolongation pour la quatrième fois en six rencontres. Hutchinson a réalisé 27 arrêts.