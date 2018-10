CALGARY — Ted-Jan Bloemen a remporté l’épreuve masculine du 5000 m, tandis qu’Isabelle Weidemann s’est imposée au 3000 m féminin, samedi, lors de la première journée de compétition aux Championnats canadiens de distances individuelles.

Bloemen, de Calgary, a eu le dessus au 5000 m grâce à un temps de 6:21,62. Jordan Belchos, de Toronto, a terminé deuxième grâce à un chrono de 6:21,89 et Graeme Fish, de Moose Jaw, en Saskatchewan, troisième, avec un temps de 6:28,46.

Un des meilleurs patineurs au monde sur les longues distances, Bloemen était déjà préqualifié pour la Coupe du monde dans la distance du 5000 m en raison des impressionnants résultats qu’il a affichés la saison dernière. En plus de rafler la médaille d’argent olympique, il a obtenu une médaille de bronze, deux d’argent et une d’or en Coupe du monde durant la saison 2017-18.

«Aujourd’hui, c’était pour voir où je me situais, a déclaré Bloemen. Je ne suis pas prêt à me battre pour le podium, donc je ne m’attendrais pas à cela lors des premières Coupes du monde, mais je chercherai à me rapprocher de plus en plus vers la fin de la saison avec des belles performances. Je veux juste continuer à m’améliorer.»

Pour sa part, Weidemann, d’Ottawa, a filé vers la victoire au 3000 m féminin avec un temps de 4:02,68, tout près de son sommet personnel. Ivanie Blondin, aussi d’Ottawa, a suivi en deuxième place avec un temps de 4:09,71, tandis que Valérie Maltais, de Saguenay, a complété le podium en 4:10,42.

Maltais en est à ses premiers Championnats canadiens sur longue piste en carrière, elle qui a pris part trois fois aux Jeux olympiques en courte piste et qui a gagné l’argent au relais 3000 m aux Jeux olympiques de Sotchi, en 2014. Elle a pris la décision cet été de faire la transition vers le longue piste.

Les Championnats canadiens de distances individuelles servent à déterminer la composition de l’équipe qui représentera le Canada sur le circuit de la Coupe du monde et aux Championnats du monde durant la saison 2018-19.