BOSTON — Les Red Sox de Boston ont pris les devants 3-2 contre les Dodgers de Los Angeles après trois manches, mardi soir, lors du premier affrontement de la Série mondiale.

Le deuxième duel aura lieu mercredi soir, au Fenway Park. David Price sera au monticule pour les Red Sox et il se mesurera à Hyun-Jin Ryu.

Les Red Sox ont donné le ton dès la manche initiale, après avoir vu leur as Chris Sale malmener le haut de la formation des Dodgers. Mookie Betts a cogné un simple et il a volé le deuxième but. Andrew Benintendi, le frappeur suivant, l’a tout de suite poussé à la plaque avant de lui-même croiser le marbre à la suite d’un simple de J.D. Martinez.

Les visiteurs ont répliqué dès la manche suivante. Faisant face à un compte complet, Matt Kemp a expédié une balle rapide de Sale par-dessus le monstre vert pour réduire l’avance des Red Sox à 2-1.

La troupe de Boston a menacé en fin de deuxième manche, mais Clayton Kershaw a eu l’aide de sa défensive pour mettre fin à la menace. Alors qu’il y avait des coureurs aux premier et troisième coussins après un retrait, Jackie Bradley fils, le joueur le plus utile de la série de championnat de l’Américaine, s’est compromis dans un double jeu bien amorcé par Manny Machado.

Comme ils l’avaient fait plus tôt dans la partie, les Dodgers ont ajouté un point à leur récolte. Sale a facilement retiré Brian Dozier sur une chandelle, mais Justin Turner, David Freese et Machado ont tous les trois obtenu un simple, dont le dernier a créé l’égalité.

Martinez a toutefois refait des siennes en troisième manche. Le frappeur désigné des Red Sox a claqué une balle loin au champ centre. Steve Pearce a pris ses jambes à son cou et il est venu marquer pour redonner une priorité d’un point aux siens.

Avant la rencontre, lors de la présentation des joueurs, le gérant des Dodgers, Dave Roberts, a reçu des applaudissements nourris de la part des partisans des Red Sox.

Roberts a réalisé un vol de but clé lors du quatrième match de la série de championnat de l’Américaine en 2004, contre les Yankees de New York. Son larcin a amorcé une remontée des Red Sox, qui ont effacé un retard de 0-3 dans la série avant de balayer les Cardinals de St. Louis en Série mondiale. Il s’agissait du premier titre du Baseball majeur de l’équipe en 86 ans.