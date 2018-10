DALLAS — Jason Spezza et John Klingberg ont tous les deux réussi un but et une aide et les Stars de Dallas ont mis fin à une série de trois revers en battant les Kings de Los Angeles 4-2, mardi soir.

Blake Comeau et Tyler Pitlick ont profité de cette victoire pour enfiler l’aiguille pour une première fois cette saison.

Huit joueurs des Stars ont récolté au moins un point. Devin Shore s’est fait complice de deux réussites tandis que Ben Bishop a bloqué 31 rondelles.

Anze Kopitar et Tyler Toffoli ont marqué pour les Kings, qui ont perdu un cinquième match consécutif. Jonathan Quick a réalisé 19 arrêts dans la défaite.

Deux fois en deuxième période, les Kings se sont approchés à un but des Stars, mais Pitlick a cassé les jambes des visiteurs lorsqu’il a touché la cible en avantage numérique.