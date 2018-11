ANAHEIM, Calif. — Mats Zuccarello et Mika Zibanejad ont touché la cible en tirs de barrage, Alexandar Georgiev a effectué 22 arrêts et les Rangers de New York ont eu le meilleur sur les Ducks d’Anaheim au compte de 3-2, jeudi soir.

Brett Howden et Kevin Hayes ont fait scintiller la lumière rouge en temps réglementaire pour les Rangers, qui ont complété un voyage de quatre parties à l’étranger avec un dossier de 2-2.

Les Rangers ont porté à 3-0 leur fiche en tirs de barrage cette saison et Georgiev a bloqué les deux joueurs des Ducks à s’amener vers lui en fusillade.

Jakob Silfverberg et Rickard Rakell ont marqué pour les Ducks, qui revendiquent un dossier de 0-5-2 à leurs sept dernières sorties. John Gibson a réalisé 28 arrêts dans la défaite.

Les Rangers ont mené jusqu’à ce que Rakell crée l’égalité avec 25,3 secondes à écouler en troisième période. Les Ducks avaient retiré leur gardien en faveur d’un joueur supplémentaire.