LOS ANGELES — Oskar Lindblom a obtenu un but et une mention d’aide et les Flyers de Philadelphie ont triomphé 5-2 contre les Kings de Los Angeles, jeudi soir.

Ivan Provorov a enfilé l’aiguille pour un deuxième match de suite et les Flyers ont remporté deux parties consécutives pour une première fois cette saison.

Claude Giroux et Wayne Simmonds ont aussi marqué pour les vainqueurs, qui ont vu Brian Elliott réaliser 25 arrêts.

Ilya Kovalchuk et Jeff Carter ont tous les deux récolté un but et une assistance pour les Kings, qui ont perdu sept de leurs huit dernières sorties.

Jack Campbell, qui sera le gardien partant des Kings pendant encore trois à six semaines, alors que Jonathan Quick se remet d’une intervention chirurgicale au genou, a bloqué 26 rondelles.