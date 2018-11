TAMPA, Fla. — Le Lightning de Tampa Bay a consenti une prolongation de contrat de six ans d’une valeur annuelle moyenne de 5,166 millions $US à l’attaquant Yanni Gourde, a annoncé le vice-président et directeur général Julien BriseBois vendredi.

Gourde, qui est âgé de 26 ans, a inscrit quatre buts et récolté huit mentions d’aide en 12 rencontres jusqu’ici cette saison, en plus d’avoir écopé sept minutes de pénalité.

Le joueur de cinq pieds, neuf pouces et 171 livres se classe au deuxième rang du Lightning au chapitre des points, et mène la colonne des passeurs. Il est aussi en tête de son équipe pour le nombre de buts en avantage numérique (trois) et ceux victorieux (deux).

«Nous sommes très heureux que Yanni fasse partie de notre organisation pour les saisons à venir, a dit BriseBois. Il personnifie notre identité, en tant qu’équipe, avec sa vitesse, sa résilience sur la patinoire et son attitude. Il est la preuve que le travail acharné et l’implication rapportent, et nous sommes heureux qu’il ait décidé de poursuivre sa carrière à Tampa Bay.»

Le hockeyeur originaire de Saint-Narcisse a marqué 35 buts et récolté 50 passes en 116 rencontres en carrière dans la LNH, toutes avec le Lightning. Il a aussi participé aux 17 matchs éliminatoires de la formation floridienne la saison dernière, au cours desquels il a inscrit deux filets et obtenu cinq mentions d’aide.

Gourde n’a jamais été repêché, et il a conclu sa première entente avec le Lightning le 9 mars 2014.

Le Lightning rendra visite au Canadien au Centre Bell samedi soir.