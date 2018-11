SALT LAKE CITY — Kyle Lowry a récolté 17 points et 11 aides pour mener les Raptors de Toronto vers un gain de 124-111 devant le Jazz de l’Utah, lundi soir.

Serge Ibaka, OG Anunoby et Fred VanVleet ont également inscrit 17 points et six joueurs des Raptors ont récolté plus de 10 points pour signer un quatrième gain consécutif.

La rencontre a perdu un peu de son lustre lorsque Donovan Mitchell du Jazz a été contraint de quitter la rencontre en raison d’une blessure à la cheville gauche. Kawhi Leonard a une fois de plus regardé la rencontre du banc des Raptors, étant lui aussi blessé à la cheville gauche.

Alec Burks a mené le Jazz avec une récolte de 22 points et Rudy Gobert a ajouté 14 points et 12 rebonds.

Les Raptors ont pris le contrôle de la rencontre lorsqu’ils ont dominé leurs adversaires 15-3 au deuxième et au troisième quart et la formation torontoise s’est forgé une avance de 26 points à l’amorce du dernier quart.

La dernière fois que le Jazz a encaissé quatre revers d’affilée, c’était en 2013-2014, lorsqu’ils ont terminé la saison avec une fiche de 25-57.