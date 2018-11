MONTRÉAL — Le Canadien a annoncé une bien mauvaise nouvelle jeudi matin. L’état de santé de l’attaquant Paul Byron, l’un des catalyseurs en attaque chez le Tricolore, sera réévalué de façon hebdomadaire.

C’est ce qu’a confirmé l’entraîneur-chef Claude Julien à l’issue de la séance d’entraînement matinale, quelques heures avant le duel contre les Sabres de Buffalo.

Byron ne s’est pas entraîné depuis le 31 octobre, après avoir subi une blessure au bas du corps face aux Stars de Dallas. Le hockeyeur âgé de 29 ans a joué jusqu’à tard en deuxième période contre les Stars, mais n’est pas retourné sur la patinoire au troisième vingt.

Par ailleurs, Julien a indiqué que l’attaquant Joel Armia avait subi un test d’imagerie par résonance magnétique et que la direction attendait les résultats avant de prendre une décision dans son cas. Armia s’est blessé lors du dernier match, contre les Rangers à New York.

Sur une note positive, le défenseur David Schlemko a patiné avec ses coéquipiers pour la première fois depuis le début du calendrier régulier. Il s’était blessé à un genou lors d’un match préparatoire contre les Maple Leafs de Toronto, et Julien avait annoncé le 28 septembre que le vétéran pourrait s’absenter du jeu pour une période de six semaines.

L’année dernière, Schlemko avait subi une blessure à l’arrière de la main droite dès les premiers moments du camp du Tricolore et avait dû patienter jusqu’au 29 novembre avant de jouer son premier match avec le Canadien. Une blessure au haut du corps l’a également tenu à l’écart du jeu en mars. Il n’a finalement joué que dans 37 parties et inscrit cinq points, dont un but.