PITTSBURGH — Ben Roethlisberger a récolté 328 verges de gains et cinq passes de touché, James Conner a franchi 65 verges par la course et a inscrit un majeur avant de quitter la rencontre en raison de ce qui pourrait être une commotion cérébrale et les Steelers de Pittsburgh ont gagné un cinquième match de suite en écrasant les Panthers de la Caroline 52-21, jeudi.

Antonio Brown a capté huit passes pour 96 verges de gains, dont 53 sur une passe payante de Roethlisberger au deuxième quart. Brown avait été intercepté par les autorités plus tôt dans la journée pour avoir roulé à plus de 160 kilomètres à l’heure à bord de sa Porsche sur une autoroute achalandée de la banlieue nord de la ville.

Pendant que Le’Veon Bell — un porteur de ballon étoile qui n’a toujours pas accepté de signer un contrat d’une saison en tant que joueur de franchise — publiait des gazouillis en regardant le match à la télévision, les Steelers (6-2-1) ont brillé malgré son absence. Bell a jusqu’à mardi pour signer un contrat sans quoi il ne sera pas admissible à jouer cette saison.

Les Panthers (6-3) ont vu leur série de victoires être stoppée de manière brutale à trois. Ils ont chuté à 0-4 dans leur histoire à Pittsburgh et n’ont jamais été dans le coup, alors que les Steelers ont marqué 21 points dans les 11 premières minutes de jeu de la rencontre.

Cam Newton a complété 23 de ses 29 passes pour 193 verges de gains et deux passes de touché à Christian McCaffrey, qui a ajouté un majeur au sol. Newton a été victime de cinq sacs et n’a jamais été en mesure de véritablement donner la réplique à Roethlisberger.