WINNIPEG — Blake Wheeler a récolté un but et quatre aides et les Jets de Winnipeg ont eu raison de l’Avalanche du Colorado par la marque de 5-2, vendredi soir.

Wheeler a obtenu au moins un point dans un neuvième match de suite (deux buts et 15 aides). Ses 18 mentions d’assistance le placent au deuxième rang de la LNH derrière l’attaquant de l’Avalanche Mikko Rantanen.

Kyle Connor et Patrik Laine ont tous les deux touché la cible en avantage numérique et les Jets ont marqué avec un joueur en plus dans une 11e partie consécutive, ce qui constitue un record d’équipe.

Mark Scheifele et Nikolaj Ehlers ont ajouté un but pour les vainqueurs.

Le défenseur Erik Johnson a inscrit son premier but de la campagne alors que l’attaquant Tyson Jost a réussi son deuxième filet. L’Avalanche a perdu ses cinq dernières sorties.

Connor Hellebuyck a réalisé 27 arrêts pour les Jets, qui poursuivront leur séjour de quatre matchs à domicile dimanche.

Semyon Varlamov a stoppé 19 tirs pour l’Avalanche, qui se mesureront aux Oilers d’Edmonton, dimanche.