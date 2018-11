SAINT-PÉTERSBOURG, Russie — La double championne olympique Rosie MacLennan a ajouté un autre titre à son impressionnante collection samedi, après avoir remporté l’épreuve individuelle aux Championnats du monde de trampoline.

MacLennan, de King City, en Ontario, a obtenu 57,180 points en finale et battu de justesse la Chinoise Xueying Zhu. Cette dernière a écopé d’une pénalité de 0,2 point, ce qui lui a valu un pointage de 57,080. La Russe Yana Pavlova a complété le podium, à 56,405.

Il s’agissait de la deuxième médaille d’or de la Canadienne âgée de 30 ans aux Mondiaux, et ces titres s’ajoutent à ceux acquis aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et de Rio de Janeiro en 2016. Elle avait aussi obtenu l’argent dans l’épreuve synchronisée plus tôt cette semaine avec sa compatriote Sarah Milette, de Longueuil.

MacLennan a maintenant trois titres mondiaux, dont deux dans des épreuves individuelles. Elle avait aussi défendu avec succès ses titres panaméricains acquis en 2011, lors des Jeux panaméricains de Toronto en 2015.

D’autre part, la Canadienne Kalena Soehn a abouti au pied du podium en finale du mini-trampoline double. Soehn, de Red Deer, en Alberta, a amassé 67,200 points, et elle a terminé à seulement 0,5 point de la médaillée de bronze, l’Américaine Kristie Lowell.

Sa compatriote Laurence Roux, de Laval, a terminé au sixième rang avec un pointage de 63,100.

L’épreuve a été remportée par la Suédoise Lina Sjoeberg (72,100), devant l’Espagnole Melania Rodriguez (70,000).