MONTRÉAL — Voici les cinq moments marquants du match entre les Golden Knights de Vegas et le Canadien de Montréal, samedi, au Centre Bell.

Frappes éclair

Au terme d’une période plutôt terne, les Golden Knights ont profité d’un avantage numérique pour ouvrir la marque avant de doubler leur avance 57 secondes plus tard. Brad Hunt a d’abord ouvert la marque avec 2:20 à faire. Nicolas Deslauriers était parti au banc pour récupérer un bâton neuf, ce qui a permis à William Karlsson de profiter de beaucoup d’espace dans le cercle des mises en jeu à la droite du gardien Antti Niemi et il a rejoint Hunt de l’autre côté, qui a été patient avant de marquer à l’aide d’un tir haut. Jonathan Marchessault a ensuite été crédité du deuxième but des visiteurs quand la remise de Reilly Smith devant le filet a dévié sur son patin avant de franchir la ligne des buts.

Le Canadien se réveille

Le Tricolore a commencé la deuxième période en affichant de meilleures intentions et des buts de Charles Hudon et Andrew Shaw dans un intervalle de 65 secondes lui ont permis de créer l’égalité. Profitant de beaucoup d’espace en entrée de zone Jesperi Kotkaniemi a remis à sa gauche à Hudon, derrière la défense des Golden Knights, puis le Québécois y est allé d’une belle manoeuvre pour battre Marc-André Fleury. Shaw a ensuite profité d’une mêlée devant Fleury pour ramener tout le monde à la case départ.

Lehkonen, possédé

Artturi Lehkonen a joué un rôle majeur dans le troisième but du Canadien, à 9:57 de la période médiane. Lors de la même séquence, il a vu son premier tir être bloqué en défensive, puis le suivant être arrêté par Marc-André Fleury. Lehkonen y est ensuite allé d’une mise en échec avant de récupérer une rondelle libre derrière le filet. Il a rejoint Jesperi Kotkaniemi devant, qui n’a eu qu’à tirer dans un filet ouvert.

Revirement coûteux

Les Golden Knights ont répliqué avec 5:26 à faire au deuxième vingt. Cody Eakin a volé le disque au défenseur Jordie Benn avant de remettre dans l’enclave. La rondelle a abouti sur la lame du bâton d’Alex Tuch. Son premier tir a été bloqué par Jeff Petry, mais le second s’est faufilé sous le bras droit du gardien Antti Niemi.

La vengeance de Tatar

Après avoir terminé la dernière campagne avec les Golden Knights, et sans trop jouer, Tomas Tatar a choisi un bon moment pour se venger contre ses anciens coéquipiers. Un deuxième effort de Phillip Danault le long de la bande lui a permis de pousser la rondelle au centre de la zone ennemie. Cette dernière a glissé jusque sur la lame du bâton de Tatar, qui a voulu remettre le disque vers Danault. En plongeant près de son gardien Marc-André Fleury, le défenseur Shea Theodore a cependant envoyé la rondelle dans son propre filet, permettant au Tricolore de se donner une priorité de 5-4.