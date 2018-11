MONTRÉAL — Les jeunes talents n’ont pas manqué au Baseball majeur cette saison, mais bien peu ont retenu autant l’attention que le Japonais Shohei Ohtani, le premier à évoluer à la fois comme lanceur et joueur de position en 100 ans, soit depuis Babe Ruth, qui n’a lancé que sporadiquement après 1919. Mais est-ce que ce sera suffisant pour rafler le prix Jackie-Robinson, remis à la recrue par excellence, dans l’Américaine?

Voici un aperçu des finalistes dans chaque ligue (avec entre parenthèses le lauréat en 2017), ainsi que le choix de La Presse canadienne.

Ligue Américaine (Aaron Judge, Yankees de New York)

Shohei Ohtani, Angels de Los Angeles

S’il n’avait pas été ennuyé par les blessures, Ohtani serait seul en lice, ne serait-ce qu’en raison de sa polyvalence. Malheureusement, une blessure au coude l’a privé de nombreux départs au monticule. Elle le forcera d’ailleurs à subir une reconstruction ligamentaire du coude, si bien qu’à son retour au jeu, il ne sera exclusivement utilisé que comme frappeur désigné pendant sa rééducation.

Ohtani a apporté un «facteur wow» qui n’avait pas été ressenti depuis longtemps.

En chiffres: ,285/,361/,564; 22 CC, 61 PP*

10 départs, 4V-2D, 3,31 MPM; 51 2/3 ML, 63 RAB, 22 BB

Miguel Andujar, Yankees de New York

Les Yankees ne croyaient pas qu’Andujar allait être prêt cette saison, si bien qu’ils ont fait l’acquisition de Brandon Drury des Diamondbacks de l’Arizona en janvier afin d’être leur partant au troisième sac. Quand Drury a éprouvé des symptômes de commotion cérébrale en début de saison, Andujar a pris sa place dans la formation et ne lui a jamais redonnée. Il a terminé 10e de l’Américaine pour la moyenne au bâton et septième pour la moyenne de puissance.

Drury est passé aux Blue Jays de Toronto en juillet dans la transaction pour le gaucher J.A. Happ.

En chiffres: ,297/,328/,527; 170 CS, 27 CC, 92 PP

Gleyber Torres, Yankees de New York

Il semble loin dans la course, mais Torres a aussi fait écarquiller les yeux au cours de la dernière campagne, méritant même une invitation pour le match des étoiles. Le deuxième-but a surpris par sa puissance, lui qui n’a pas le gabarit le plus imposant.

En chiffres: ,271/,340/,480; 117 CS, 24 CC, 77 PP

Choix de La Presse canadienne: Miguel Andujar a été sans l’ombre d’un doute la meilleure recrue cette saison, dans un environnement que plusieurs jugent hostile.

Ligue Nationale (Cody Bellinger, Dodgers de Los Angeles)

Ronald Acuna fils, Braves d’Atlanta

Acuna n’a que 20 ans, mais déjà, il a inscrit son nom dans l’histoire du baseball. Il a d’abord établi une nouvelle marque d’équipe des Braves en frappant huit circuits comme premier frappeur d’un match, éclipsant la marque de sept réussie par l’ex-Expo Marquis Grissom, en 1996. Ses 26 circuits se sont révélés un sommet chez les Braves et il est devenu seulement le 10e joueur de l’histoire de la MLB à réussir 25 circuits et 15 buts volés à sa première campagne, le premier depuis Mike Trout en 2012.

En chiffres: ,293/,366/,552; 127 CS, 26 CC, 64 PP

Walker Buehler, Dodgers de Los Angeles

Avant de briller en séries, Buehler a excellé en saison. Bien que le nombre de victoires n’ait pas été au rendez-vous, les départs de qualité se sont succédé: dans 15 de ses 23 départs, il a lancé six manches ou plus tout en concédant trois points mérités ou moins. Ce n’est pas pour rien que le gérant Dave Roberts l’a désigné pour lancer le 163e match de la saison, face aux Rockies du Colorado, au cours duquel il n’a pas accordé de point en sept manches de travail.

En chiffres: 23 départs, 8V-5D, 2,62 MPM, 137 1/3 ML, 151 RAB, 37BB

Juan Soto, Nationals de Washington

Après 39 matchs torrides dans trois niveaux différents, il était clair que Soto n’avait plus rien à apprendre dans les ligues mineures. Les Nationals l’ont donc promu et le 20 mai, il a effectué ses débuts dans les Majeures. Il n’a pas déçu: 48 de ses 121 coups sûrs l’ont été pour plus d’un but et à une époque où les frappeurs se signalent par leur impatience au bâton, il n’a été retiré que 99 fois sur des prises, contre 79 passes gratuites.

En chiffres: ,292/,406/,517; 121 CS, 22 CC, 70 PP, 77 PC

Choix de La Presse canadienne: La course est plus serrée dans la Nationale, mais notre choix va à Acuna. Ses performances — jumelées à celles des autres jeunes étoiles des Braves — ont propulsé l’équipe au sommet de la section Est.

*Légende: Moyennes: au bâton/présence/puissance; CS: coups sûrs; CC: circuits; PP: points produits; PC: points comptés

V-D: Victoires-Défaites; MPM: moyenne de points mérités; ML: manches lancées; RAB: retraits au bâton; BB: buts sur balles.