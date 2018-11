SAN JOSE, Calif. — Joe Pavelski a amassé un but et deux mentions d’aide et les Sharks de San Jose n’ont fait qu’une bouchée des Flames de Calgary, l’emportant 3-1, dimanche soir.

Evander Kane et Joonas Donksoi ont tous les deux inscrit un but en plus de récolter une mention d’assistance chez les Sharks, qui ont mis un terme à leur série de deux défaites. La formation de San Jose s’était également inclinée lors de quatre de leurs six dernières rencontres.

Martin Jones a pour sa part repoussé 29 des 30 lancers dirigés vers lui, ne cédant que devant Sean Monahan. Il a notamment frustré Sam Bennett sur un tir de pénalité, alors que les Flames tiraient de l’arrière 2-1 et qu’il restait 7:38 à faire au troisième engagement.

Mike Smith a réalisé 26 arrêts pour les Flames, qui avaient remporté cinq de leurs six derniers affrontements avant de s’incliner.

Pavelski a finalement porté le dernier coup en inscrivant un but dans un filet désert.