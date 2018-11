EDMONTON — Mikko Rantanen, Carl Soderberg et Tyson Barrie ont tous les trois récolté un but et une mention d’assistance et l’Avalanche du Colorado a dominé les Oilers d’Edmonton dans un gain de 4-1, dimanche soir.

Alexander Kerfoot a également fait bouger les cordages du côté de l’Avalanche (8-6-3), qui a stoppé une descente en chute libre après avoir encaissé cinq revers d’affilée.

Semyon Varlamov a réalisé 26 arrêts dans la victoire.

Ty Rattie a répliqué pour les Oilers (8-8-1), qui ont subi une cinquième défaite consécutive.

Cam Talbot a stoppé 12 des 15 lancers dirigés vers lui avant d’être remplacé par Mikko Koskinen au deuxième engagement, qui a accordé un but en 13 tirs.

L’Avalanche a rapidement donné le ton à la rencontre lorsque Rantanen a fait mouche après seulement 26 secondes de jeu en première période.

Soderberg a doublé l’avance des siens avant le premier entracte en y allant d’un puissant tir dans le trafic devant la cage des Oilers.

Kerfoot a fait 3-0 en avantage numérique à 5:06 de la période médiane, chassant Talbot devant le filet adverse. Barrie a par la suite inscrit son premier but de la saison à mi-chemin en deuxième période.

Les Oilers ont gâché le blanchissage de Varlamov au troisième tiers, lorsque Rattie a dévié le tir de la pointe d’Adam Larsson.