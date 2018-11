MONTRÉAL — Plusieurs formations ont causé des surprises au Baseball majeur en 2018 et, inévitablement, leurs résultats rejaillissent sur leur gérant. Kevin Cash a notamment mené les Rays à une surprenante saison de 90 victoires. Ont-elles été suffisantes pour qu’il coiffe Alex Cora et les 108 victoires des Red Sox pour le titre de gérant de l’année?

Voici un aperçu des candidats dans chaque ligue (avec entre parenthèses le lauréat en 2017), ainsi que le choix de La Presse canadienne.

Ligue américaine (Paul Molitor, Twins du Minnesota)

Kevin Cash, Rays de Tampa Bay

Quelle saison les Rays ont connue! Personne ne leur accordait la moindre chance d’engranger 90 victoires, encore moins de terminer ailleurs que dans les bas-fonds de la section Est. Comme les Rays ont échangé plusieurs partants, Cash n’a pas eu d’autre choix que d’innover. Ses «spécialistes de début de match» («openers» et «bullpening» utilisent les anglophones) ont permis aux Rays d’être dans la course au quatrième as jusque tard en septembre.

En Chiffres: 90V-72D, troisièmes dans l’Est

Alex Cora, Red Sox de Boston

Cora est le choix évident: après tout, les Red Sox ont dominé le Baseball majeur cette saison et ont établi une nouvelle marque d’équipe. Mais nous sommes en droit de nous poser une question légitime: aussi bon soit Cora, a-t-il fait une si grande différence à la tête de cette équipe bourrée de talents? C’est la réponse à cette question que nous aurons mardi.

En Chiffres: 108V-54D, record d’équipe, champions dans l’Est, meilleure fiche de la MLB, champions Série mondiale

Bob Melvin, Athletics d’Oakland

Melvin a tout fait comme il se doit à la barre des A’s, qui ont même devancé les Astros de Houston en tête dans l’Ouest pendant une partie de la campagne. Il semble toutefois le négligé dans cette course, même s’il a mené son club jusqu’au match pour le quatrième as.

En chiffres: 97V-65D, deuxième équipe repêchée

Choix de La Presse canadienne: Kevin Cash a possiblement établi un nouveau modus operandi que bien des équipes seront tentées de copier en 2019 en confiant le poste de cinquième partant à un «ouvreur». Mais plus que tout, il a mené les Rays bien au-delà de toutes les prédictions.

Ligue nationale (Torey Lovullo, Diamnondbacks de l’Arizona)

Bud Black, Rockies du Colorado

Un peu tout le monde avait donné le titre de l’Ouest de la Nationale aux Dodgers de Los Angeles avant même qu’une rencontre ne soit disputée en 2018. Les Rockies ont bien failli faire mentir tous les experts. Black a forcé les Dodgers à disputer un 163e match pour mettre la main sur le titre, ce qui lui a valu cette nomination.

En Chiffres: 91V-72D, deuxième équipe repêchée

Craig Counsell, Brewers de Milwaukee

Après une saison de 86 victoires, Counsell a été en mesure d’améliorer de 10 ce total et les Brewers ont même délogé les Cubs de Chicago au sommet de la Centrale au terme d’une 163e rencontre. Counsell est le prototype même du jeune gérant qui utilise juste le bon dosage de statistiques avancées et «d’instinct à l’ancienne».

En Chiffres: 96V-67D, champions section Centrale, meilleure fiche Ligue nationale

Brian Snitker, Braves d’Atlanta

L’Est de la Nationale devait être l’affaire des Nationals de Washington. Ce sont plutôt les Phillies de Philadelphie et les Braves qui ont été dans la course pendant la majeure partie de la campagne. Snitker a mené ses jeunes Braves à un surprenant titre de section. Maintenant, il sera intéressant de voir ce qu’il pourra faire en 2019 avec tous ces jeunes talents qui ont une année d’expérience de plus.

En Chiffres: 90V-72D, champions section Est

Le choix de La Presse canadienne: Brian Snitker. Il a devancé les plans de reconstruction des Braves de plusieurs années et tiré le meilleur de sa jeune formation.