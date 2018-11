NEW YORK — L’ailier droit des Bruins de Boston David Pastrnak, l’ailier droit des Jets de Winnipeg Blake Wheeler et le joueur de centre des Flyers de Philadelphie Claude Giroux ont été nommés les trois étoiles de la semaine dans la LNH.

Pastrnak a dominé la ligue avec cinq buts et deux mentions d’assistance en quatre rencontres pour les Bruins, qui ont signé trois victoires. Il s’est notamment illustré samedi, lorsqu’il a réussi son troisième tour du chapeau et obtenu son 17e but victorieux en carrière, en plus d’ajouter une passe à sa fiche, dans la victoire de 5-1 contre les Maple Leafs de Toronto.

Wheeler a inscrit un but et partage le premier rang du circuit Bettman au chapitre des aides avec six en seulement deux rencontres pour les Jets, qui ont signé deux victoires en autant de matchs à leur retour d’une série internationale à Helsinki, en Finlande. Il a réussi un sommet personnel de cinq points (un but, quatre mentions d’assistance) dans un gain de 5-2 face à l’Avalanche du Colorado vendredi.

Pour sa part, Giroux a amassé huit points (trois buts, cinq passes) et a affiché un différentiel de plus-8 en trois parties pour permettre aux Flyers d’être parfaits la semaine dernière. Ils ont ainsi consolidé leur deuxième place au classement de la section Métropolitaine.