MONTRÉAL — Corey Kluber et Max Scherzer pourraient rapporter chez eux le trophée Cy Young comme ils l’ont fait l’an dernier dans l’Américaine et la Nationale, respectivement. Dans le cas de Scherzer, il s’agirait d’un troisième sacre consécutif et d’un quatrième en carrière. Mais la compétition sera féroce pour ces deux partants.

Voici un aperçu des candidats dans chaque ligue (avec entre parenthèses le lauréat en 2017), ainsi que le choix de La Presse canadienne.

Ligue américaine (Corey Kluber, Indians de Cleveland)

Corey Kluber, Indians de Cleveland

Kluber tente de mettre la main sur le troisième Cy Young de sa carrière et vient de connaître une autre saison remarquable. Il a mené l’Américaine avec 215 manches lancées, en plus de terminer au deuxième rang pour le nombre de victoires.

En Chiffres: 20V-7D; 2,89 MPM; 222 RAB; 34 BB

Blake Snell, Rays de Tampa Bay

À 25 ans seulement, Snell est le plus jeune candidat dans l’Américaine. Meneur de la ligue pour les victoires et la moyenne de points mérités, Snell a établi des sommets personnels dans toutes les statistiques. Les Rays souhaitent que la saison qu’il vient de connaître constitue la mesure étalon de ce choix de premier tour au repêchage de 2011.

En Chiffres: 21V-5D; 1,89 MPM; 221 RAB, 64 BB

Justin Verlander, Astros de Houston

Verlander vient de connaître une 13e saison sur 14 de 11 victoires ou plus depuis son arrivée dans les Majeures et vise un deuxième Cy Young, lui qui a également terminé deuxième au scrutin en deux occasions. Ses 290 retraits sur des prises se sont révélés la marque à battre dans l’Américaine.

En Chiffres: 16V-9D; 2,52 MPM; 290 RAB; 37 BB

Le choix de La Presse canadienne: Blake Snell. Sa MPM et son ratio victoires-défaites sont trop impressionnants pour passer outre cette candidature.

Ligue nationale (Max Scherzer, Nationals de Washington)

Jacob deGrom, Mets de New York

À première vue, ses statistiques semblent plutôt ordinaires, mais quand on y regarde de plus près, elles sont éloquentes. Celle qui saute aux yeux est sa moyenne de 1,70, la meilleure des Majeures, et soulignons qu’il n’a accordé que 10 circuits en 217 manches lancées — au sein d’une équipe qui a terminé au 11e rang sur 15 dans la Nationale.

En Chiffres: 10V-9D; 1,70 MPM; 269 RAB; 46 BB

Aaron Nola, Phillies de Philadelphie

Nola, qui comme Snell, n’est âgé que de 25 ans, a été l’une des raisons pour lesquelles les Phillies ont été dans la course tout au long de la campagne dans l’Est. Il a lui aussi établi des sommets personnels partout et, pour la première fois de sa carrière, moins d’un frappeur par manche lancée n’a atteint les sentiers par coup sûr ou but sur balles (WHIP), avec un taux de 0,975.

En Chiffres: 17V-6D; 2,37 MPM; 224 RAB; 58 BB

Max Scherzer, Nationals de Washington

Comment ne pas aimer Scherzer? Régulier comme un métronome, le droitier des Nats a mené la Nationale pour les retraits au bâton pour une troisième saison d’affilée et les manches lancées (220 2/3) pour la deuxième fois en trois ans. Ses 18 victoires se sont également révélées le plus haut total de la Nationale en 2018, tandis qu’il est devenu le 17e lanceur seulement à réussir une saison de 300 RAB depuis 1900 et le premier depuis Randy Johnson et Curt Schilling, en 2002.

En Chiffres: 18V-7D; 2,53 MPM; 300 RAB; 51 BB

Choix de La Presse canadienne: Max Scherzer. Quand vous réalisez un exploit que seulement 16 autres gars avant vous ont réussi, ça donne toute la mesure de ce vous venez d’accomplir!

Légende: V-D: Victoires-Défaites; MPM: moyenne de points mérités; RAB: retraits au bâton; BB: buts sur balles.