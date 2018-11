SEATTLE — La Baseball majeur a ouvert une enquête au sujet d’allégations à l’endroit des Mariners de Seattle par l’ex-directrice du conditionnement physique des l’équipe, récemment congédiée, qui a affirmé que la direction du club avait tenu des propos désobligeants à l’endroit de joueurs latins.

Les Mariners ont nié ces allégations par communiqué, lundi, à la suite des affirmations faites sur les réseaux sociaux par Lorena Martin, qui prétend que le directeur général Jerry Dipoto, le gérant Scot Servais, ainsi que le directeur du développement des joueurs Andy McKay ont traité les joueurs latins de «paresseux, idiots et stupides, surtout les Dominicains».

L’équipe a précisé que Martin, dont l’embauche avait été soulignée à grands traits l’an dernier, avait été congédiée le 10 octobre.

«Bien que nous ne commentions habituellement pas les questions personnelles, nous croyons qu’il est important de répondre à ces allégations fausses et scandaleuses qu’elle a faites sur les réseaux sociaux. Il faut également noter qu’elle n’a fait ces allégations qu’une fois relevée de ses fonctions», ont écrit les Mariners.

«Les Mariners nient catégoriquement que tout membre de notre direction ou de notre personnel ait pu faire des commentaires racistes au sujet de nos joueurs ou notre personnel. Qui plus est, nous n’avons congédié (ou menacé de congédier) aucun soigneur au cours de cette saison morte.»

Martin a dit de Dipoto qu’il était «un mauvais dirigeant» et que les Mariners ne participeraient pas aux séries avec l’équipe de direction actuelle. Elle a ajouté que ses propos n’étaient «qu’un aperçu de ce qu’elle a vécu». Plus tard, sur Twitter, Martin a prétendu que les Mariners sont coupables de violation de contrat et qu’elle avait soumis aux ressources humaines et à d’autres employés du club des «incidents discriminatoires» en cours de saison.

Le Baseball majeur a répondu en indiquant être au courant des allégations et que fidèle à ses habitudes, il avait ouvert une enquête.

Les Mariners avaient créé le poste de Martin afin qu’elle supervise toutes leurs méthodes d’entraînement et de conditionnement physique dans l’espoir qu’elles puissent aider à la prévention des blessures. Elle s’est jointe aux Mariners après avoir occupé le poste de directrice de l’analyse des performances sportives avec les Lakers de Los Angeles.