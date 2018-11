DÉTROIT — Mike Green a récolté un but et deux aides et les Red Wings de Detroit ont gagné un quatrième match de suite, venant à bout des Coyotes de l’Arizona par la marque de 6-1, mardi.

Andreas Athanasiou a amassé un but et une aide dans un troisième match de suite, tandis qu’Anthony Mantha, Dennis Cholowski, Michael Rasmussen et Luke Glendening ont aussi touché la cible pour les Red Wings. Jimmy Howard a effectué 24 arrêts.

Les six buts inscrits par les Red Wings représentent un sommet pour eux dans un match cette saison. Ils ont gagné sept de leurs huit derniers matchs pour revenir à la barre de ,500 (8-8-2) après avoir commencé la saison avec une fiche de 1-7-2.

Lawson Crouse a été le seul à faire mouche dans le camp des Coyotes. Darcy Kuemper a stoppé 12 des 17 lancers effectués dans sa direction et la recrue Hunter Miska a réalisé huit arrêts contre neuf tirs à sa première sortie dans la LNH.

Le défenseur Jakob Chychrun a disputé un premier match cette saison pour les Coyotes, après s’être remis d’une opération au genou à la suite d’une blessure subie le 3 avril dernier face aux Flames de Calgary.