SAN JOSE, Calif. — Joe Thornton a inscrit son 400e but dans la LNH seulement 13 secondes après que Joe Pavelski eut créé l’égalité avec son deuxième but de la soirée et les Sharks de San Jose ont défait les Predators de Nashville 5-4, mardi.

Thornton est devenu le 11e joueur dans l’histoire dans la LNH à récolter au moins 400 buts et 1000 aides en carrière. Il a reçu une passe transversale de Marcus Sorensen puis a déjoué le gardien Juuse Saros d’un tir des poignets du côté rapproché.

Sorensen a récolté un but et deux aides, tandis que Antti Suomela a aussi touché la cible pour les Sharks, qui ont gagné après avoir gaspillé une avance de 3-0 après le premier vingt. Le défenseur Erik Karlsson a été crédité de sa 400e aide en carrière dans la LNH.

Filip Forsberg a amassé deux buts et une aide et Craig Smith, un but et une aide, en deuxième période pour les Predators, puis Rocco Grimaldi leur a donné les devants à 7:43 du dernier tiers. Saros et la défensive des Predators ont toutefois été incapables de fermer la porte.

Les Predators ont encaissé une première défaite en temps réglementaire à l’étranger cette saison (8-1-1).

Saros a repoussé 32 tirs. À l’autre bout de la patinoire, Martin Jones a réalisé 30 arrêts devant le filet des Sharks.