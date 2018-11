LAS VEGAS — Le défenseur des Ducks d’Anaheim Cam Fowler sera opéré vendredi pour réparer de multiples fractures au visage et il sera absent pour une période indéterminée.

L’équipe a annoncé la nouvelle mercredi, deux joueurs après que Fowler eut été atteint au visage par une rondelle lors d’un match face aux Predators de Nashville.

Âgé de 26 ans, Fowler a subi des fractures à l’orbite, la joue et la mâchoire.

En 19 matchs cette saison, Fowler a récolté trois buts et sept aides.

Choix de premier tour des Ducks en 2010, 12e au total, Fowler a accumulé 56 buts et 203 aides en 580 matchs de saison régulière dans la LNH. Il a ajouté six buts et 27 aides en 62 rencontres de séries éliminatoires.