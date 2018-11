NEW YORK — Anthony Beauvillier a réussi un tour du chapeau en plus de récolter une mention d’aide et les Islanders de New York ont écrasé les Rangers 7-5, jeudi soir.

Leo Komarov a touché la cible en plus de récolter une aide et Anders Lee, Brock Nelson et Cal Clutterbuck ont également noirci la feuille de pointage du côté des Islanders, qui ont battu les Rangers pour la 12e fois en 13 duels depuis le début de la saison 2015-2016. Valtteri Filppula a obtenu trois mentions d’assistance, tandis que Nick Leddy en a ajouté deux.

Thomas Greiss a stoppé 36 lancers pour aider les Islanders à signer un septième gain en 10 matchs.

C’était la première fois que Beauvillier inscrivait trois buts et qu’il récoltait quatre points dans un match. Les Islanders, qui occupent le second rang de la section Métropolitaine, sont demeurés parfaits en sept matchs face aux équipes de leur section depuis le début de la campagne.

Chris Kreider a trompé la vigilance de Greiss à deux reprises, alors que Fredrik Claesson et Filip Chytil ont complété la marque chez les Rangers, qui présentaient un dossier de 6-0-1 lors de leurs sept dernières rencontres. Henrik Lundqvist a concédé cinq buts en 17 lancers lors des deux premières périodes avant de se faire remplacer par Alexandar Georgiev, qui a bloqué cinq rondelles.