BOSTON — Kyrie Irving a récolté 43 points, dont 17 dans les dernières 8:06 du quatrième quart, et il a ensuite marqué ou inscrit une aide sur chacun des paniers des siens en supplémentaire, propulsant les Celtics de Boston vers une victoire de 123-116 face aux Raptors de Toronto, vendredi.

Irving a accumulé 11 aides et Jayson Tatum a ajouté 21 points et sept rebonds pour les Celtics, qui ont égalé la série saisonnière à une victoire de chaque côté.

Kawhi Leonard a marqué 31 points et 15 rebonds pour les Raptors, qui ont encaissé un troisième revers de suite après avoir amorcé la campagne avec 12 victoires en 13 rencontres. Serge Ibaka a fourni 21 points et Pascal Siakam, 16 points et neuf rebonds.

Les Raptors n’ont jamais mené en prolongation après avoir bousillé une avance de 107-103 lors des 90 dernières secondes du temps réglementaire.