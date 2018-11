NEW YORK — Vladislav Namestnikov a marqué le but victorieux en deuxième période et les Rangers de New York ont défait les Panthers de la Floride 4-2, samedi soir, pour signer un cinquième gain de suite à domicile.

Chris Kreider a récolté un but et deux mentions d’aide pour les Rangers, qui ont gagné trois de leurs quatre dernières parties. Brendan Smith et Filip Chytil ont aussi enfilé l’aiguille.

Namestnikov a donné les devants 3-2 aux Rangers grâce à son deuxième but de la campagne. Kreider a mis le match hors de portée, en avantage numérique.

Henrik Lundqvist a effectué 39 arrêts pour les Rangers et il a ajouté une assistance à sa fiche. Il a profité de cet affrontement pour devancer Jacques Plante au septième rang de l’histoire de la LNH au chapitre des victoires (438).

Mike Hoffman a obtenu un but et une aide, amassant au moins un point dans une 15e partie de suite. Aaron Ekblad a aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Panthers.

Roberto Luongo a stoppé 20 tirs. Le vétéran de 39 ans est le seul gardien actif à avoir plus de victoires en carrière que Lundqvist (475).