GOLD COAST, Australie — Les Canadiens Mia Vallée et Joshua Inglis ont mérité la médaille d’argent au podium du 3 m synchro mixte au Grand Prix de Gold Coast, dimanche.

Ils avaien bénéficié d’un seul entraînement ensemble.

«Nous sommes vraiment impressionnés, a dit Vallée. Nous sommes très contents et satisfaits de notre performance. Nous n’avions pas beaucoup d’attente, car c’était seulement la deuxième fois que nous plongeons ensemble. Ça se passe vraiment bien, nous nous entendons très bien.»

Vallée, de Beaconsfield, et Inglis, de London, ont récolté 269,10 points. Les Australiens Anabelle Smith et Domonic Bedggood (280,56) ont raflé l’or, alors que les Polonais Kaja Skrzek et Kacper Lesiak (259,80) ont fini troisièmes.

En finale du 3 m individuel, Vallée, 17 ans, a pris le cinquième rang avec une note de 261,90. C’est la Chinoise Huang Xiaohui (306,75) qui a triomphé.

Singapour accueillera la prochaine étape de ce circuit la semaine prochaine, mais aucun Canadien n’est inscrit à la compétition.